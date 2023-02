Desde janeiro, pasta comandada pelo ministro Wellington Dias vem realizando revisão do CadÚnico - Fernando Frazão/Agência Brasil

Publicado 24/02/2023 19:01

Brasília - Ao menos 1,55 milhão de beneficiários do Bolsa Família serão excluídos do programa em março. A informação foi confirmada nesta sexta-feira (24) pelo ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, em entrevista à Globonews.

Segundo Dias, essas pessoas estavam recebendo o benefício de forma irregular. "Vamos tirar mais de 1,5 milhão desse cerca de 5 milhões que estamos focados [em investigar]. Esse 1,5 milhão, temos segurança de que não preenche os requisitos", afirmou o ministro.

O ministro também afirmou que esse número ainda pode aumentar nos próximos meses, já que o governo está aumentando a fiscalização do programa para evitar que pessoas recebam o benefício sem precisar. "Nossa expectativa é que, ao final da triagem, cerca de 2,5 milhões de benefícios serão cancelados. Hoje, temos 21,9 milhões de famílias recebendo. Nosso objetivo não é excluir, é tirar quem não precisa e incluir quem necessita do benefício", enfatizou.

Dias também destacou que outras 2.265 famílias decidiram sair voluntariamente do programa, manifestando essa vontade por meio de um aplicativo disponibilizado pelo governo federal.

Com a exclusão de quem não necessita mais do benefício ou que estava recebendo de forma irregular, a expectativa do governo é que outras 700 mil famílias poderão ser incluídas no Bolsa Família.