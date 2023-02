Segundo Fipe, 78% de negociações salariais tiveram ganhos reais em janeiro - Marcello Casal JrAgência Brasil

Publicado 27/02/2023 18:18

Mesmo com o fantasma do baixo crescimento rondando as expectativas dos agentes econômicos, em janeiro, os trabalhadores conseguiram ganho real de em média 1,1 ponto porcentual acima da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). É o que mostra o Boletim Salariômetro da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) da Universidade de São Paulo (USP).

Em relação ao crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2023, a mediana das expectativas dos analistas do mercado no Boletim Focus do Banco Central (BC) aponta para um crescimento de apenas 0,84%.

Outra boa notícia trazida pelo Salariômetro é a que dá conta de que 78% das negociações salariais no primeiro mês de 2023 conquistaram este ganho real de 1,1 ponto porcentual acima do INPC. Esse porcentual é 2,68 vezes maior que os 29% das negociações salariais que conquistaram ganho real acima da inflação em 2022.

Segundo a Fipe, esses movimentos ocorreram apenas três vezes nos últimos 12 meses: em outubro e dezembro de 2022, e agora em janeiro. E os ganhos salariais acima de inflação tendem a se manter em fevereiro.

Uma prévia do Salariômetro deste mês mostra que de todas as negociações salariais fechadas, 85,7% tiveram reajustes acima da variação do INPC.

"A projeção do INPC para o primeiro semestre indica ampliação do espaço para a manutenção dos ganhos reais nos reajustes salariais", escrevem no Boletim Salariônetro os técnicos da Fipe