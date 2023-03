Segundo o instituto, são mais de 36 milhões de segurados para receber algum benefício do INSS - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 28/02/2023 07:13

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) paga nesta terça-feira, 28, as aposentadorias e pensões de fevereiro para segurados cujo valor do benefício é de até um salário-mínimo (R$ 1.302). Nesta segunda, recebem os segurados com benefício terminado em 5.

A ordem de pagamentos segue o número final do benefício (NB), que tem dez dígitos e aparece no seguinte formato: 999.999.99 9 -9. É preciso considerar o penúltimo algarismo (o que vem antes do dígito).

Segundo o instituto, são mais de 36 milhões de segurados para receber algum benefício do INSS, que inclui aposentadorias, pensões e auxílio-doença e auxílio-reclusão. Aqueles que recebem mais do que o piso nacional receberão o dinheiro a partir de 1º de março. Veja o calendário:

Quem recebe até um salário mínimo

- Final 1: Recebe dia 17 de fevereiro (sexta-feira);

- Final 2: Recebe dia 23 de fevereiro (quinta-feira);

- Final 3: Recebe dia 24 de fevereiro (sexta-feira);

- Final 4: Recebe dia 27 de fevereiro (segunda-feira);

- Final 5: Recebe dia 28 de fevereiro (terça-feira);

- Final 6: Recebe dia 1º de março (quarta-feira);

- Final 7: Recebe dia 2 de março (quinta-feira);

- Final 8: Recebe dia 3 de março (sexta-feira);

- Final 9: Recebe dia 6 de março (segunda-feira);

- Final 0: Recebe dia 7 de março (terça-feira).

Quem recebe acima do salário-mínimo

- Final 1 e 6: Recebe dia 1º de março (quarta-feira);

- Final 2 e 7: Recebe dia 2 de outubro (quinta-feira);

- Final 3 e 8: Recebe dia 3 de outubro (sexta-feira);

- Final 4 e 9: Recebe dia 6 de outubro (segunda-feira);

- Final 5 e 0: Recebe dia 7 de outubro (terça-feira).

Como consultar o benefício

O pagamento do INSS pode ser consultado no portal e aplicativo Meu INSS, basta clicar em "Extrato de Pagamento". O segurado também pode consultar a data do pagamento ligando na central telefônica 135, e informando o CPF e outros dados.