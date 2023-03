Procon RJ apura denúncias de falhas em serviço prestado pela Enel - Reprodução

Publicado 01/03/2023 19:11

O Procon Estadual instaurou um processo de investigação preliminar e notificou a concessionária de energia elétrica Enel, nesta quarta-feira, 1, após denúncias e reclamações de consumidores a respeito das supostas falhas constantes na prestação de serviço no município de Teresópolis. Além disso, estão sendo realizadas diligencias, através dos seus agentes, diretamente nas residências e empresas de clientes da concessionária, buscando detalhes sobre o serviço prestado.



Nos relatos recebidos de moradores, especialmente dos bairros de Prata dos Aredes, Canoas, Varginha, Granja Guarani, Venda Nova e Parque do Imbuí, há menção à falta de energia elétrica por mais de 72 horas, falta de manutenção da rede e picos constantes de luz, que podem levar a queima de aparelhos elétricos.



"Estamos tomando as providências de competência do Procon para buscar uma melhor prestação de serviço aos consumidores dessa região e, dentro de nossa atribuição, instauramos um processo de investigação preliminar e notificamos a empresa. Além disso, estamos realizando fiscalizações nos bairros afetados e entrevistando os consumidores sobre a prestação de serviço. A empresa terá 10 dias para apresentar sua justificativa e, caso seja constatada violação aos direitos dos consumidores, a empresa será multada e o valor da multa pode chegar um pouco mais de 12 milhões, dependendo da gravidade dos fatos e faturamento da empresa", afirma Cássio Coelho, Presidente do Procon RJ.



Na diligência que está sendo realizada pelos fiscais da autarquia, os agentes confeccionarão autos de constatação que serão anexados ao processo administrativo.



"É importante apontar que o Procon Estadual está monitorando constantemente essas reclamações e denúncias, tanto que, de 2022 até o início deste ano, R$ 12.645.394,80 em multas foram aplicadas à empresa por problemas recorrentes nos serviços prestados", completa Coelho.



Os consumidores que tiverem denúncias ou reclamações a fazer, podem acessar os canais de atendimento que podem ser consultados no site oficial da Autarquia.

Enel

Em nota, a Enel informou que durante o ano de 2022 recebeu algumas manifestações do Procon Estadual referentes ao município de Teresópolis, entretanto, nenhuma especificamente sobre qualidade do fornecimento de energia.

A empresa afirmou também que em relação ao fornecimento de energia nos últimos dias, o serviço foi impactado em Teresópolis e em outros municípios de sua área de concessão devido aos eventos climáticos registrados durante diversos dias consecutivos ao longo do mês de fevereiro.

A distribuidora reafirmou seu compromisso com a prestação de serviços ao cliente e disse que está à disposição do Procon para esclarecimentos.