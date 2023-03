A redução da taxa de desemprego do Rio está mais rápida do que a do Brasil - Reprodução

Publicado 02/03/2023 15:05 | Atualizado 02/03/2023 15:43

Rio - O número de pessoas empregadas no município do Rio apresentou um aumento de 500 mil comparando-se o quarto trimestre de 2020 ao de 2022, passando de 2,8 milhões de trabalhadores formais e informais para 3,3 milhões, ou seja, um crescimento de 18%. As informações foram divulgadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação do Rio (SMDEIS), nesta quinta-feira (2), um dia depois do aniversário de 458 anos da cidade.

Para o secretário da pasta Chicão Bulhões, os números mostram um indicativo de melhoria na qualidade de vida da população.

"Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD) mostram claramente uma recuperação do emprego, e quando olhamos pelo retrovisor vimos que essa melhora é ainda mais pujante. Isso significa que com nosso trabalho diário na prefeitura estamos conseguindo oferecer aos cariocas mais oportunidades, mais chance de melhorar a qualidade de vida das famílias", disse.

Secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação do Rio, Chicão Bulhões Divulgação

De acordo com os dados do mercado de trabalho no Rio, em relação às pessoas desocupadas (formais e informais), entre o quarto trimestre de 2020 e o quarto trimestre de 2022, houve uma redução de mais de 220 mil pessoas, passando de 539,8 mil para 318,6 mil, com uma queda de 41%. Nesse sentido houve uma forte redução da taxa de desemprego no Rio, com uma queda de 7,4 pontos percentuais (p.p.).Vale ressaltar que, em 2022, pela primeira vez desde 2016, a taxa de desemprego trimestral carioca (a partir do 2º trimestre) voltou a ser de um dígito, indicando a recuperação da economia e do mercado de trabalho do Rio.Além disso, a redução da taxa de desemprego do Rio está mais rápida do que a do Brasil. Entre 2022 e 2021, o desemprego no Brasil recuou 4 p.p. Já no Rio, a queda foi de 4,6 p.p. Outro ponto relevante para mostrar a recuperação do mercado de trabalho do Rio é que, apesar de a taxa carioca ainda ser maior do que a taxa nacional, a diferença entre as duas taxas está diminuindo. No quarto trimestre de 2020, a diferença era de 2 pontos percentuais. Já no quarto trimestre de 2022, o gap era de 1 p.p.No período entre o quarto trimestre de 2020 e o quarto trimestre de 2022 houve ainda uma forte redução da quantidade de pessoas vulneráveis, que é a soma das pessoas desocupadas, desalentadas, indisponíveis e subocupadas no Rio, tendo reduzido 36,7%, passando de 884,3 mil para 559,6 mil, com uma quedade 324,7 mil pessoas na situação de vulnerabilidade.Além disso, a taxa de informalidade no Rio recuou 4 p.p. entre o quarto trimestre de 2022 e o mesmo período de 2021, com a taxa diminuindo de 35,3% para 31,3%. Nesse período, 84 mil pessoas deixaram a informalidade no Rio, passando de 1,119 milhão para 1,035 milhão.