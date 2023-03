Rita Serrano afirmou que a Caixa está comprometida com as políticas sociais do governo - Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

Rita Serrano afirmou que a Caixa está comprometida com as políticas sociais do governoFabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

Publicado 02/03/2023 16:16

A presidente da Caixa Econômica, Rita Serrano, afirmou que o banco público está preparado para operar o novo Bolsa Família a partir do dia 20. Em fala durante evento do lançamento dos novos parâmetros do programa, ela anunciou que a Caixa irá tornar os cartões que recebem o benefício em débito.

"Nossa agência e nossos correspondentes estão comprometidos com a política pública do governo" em atender os programas sociais fornecidos, declarou Serrano em evento de lançamento do novo Bolsa Família, nesta manhã, no Palácio do Planalto. "A Caixa está preparada para operar esse Bolsa Família a partir do dia 20 agora", anunciou.

Ao retomar a importância do benefício, ela citou 2014, quando o Brasil saiu do Mapa da Fome, e falou que o Auxílio Brasil, programa renomeado durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, era muito inferior ao benefício oferecido pelos governos petistas.

A presidente da Caixa afirmou que o banco irá tornar todos os cartões do benefício em cartões de débito. "Estamos preparando junto com o governo federal para melhorar a vida da população", comentou.