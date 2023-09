Projetos serão desenvolvidos em comunidades do entorno da Linha Amarela - Lamsa/Divulgação

Publicado 23/09/2023 20:00

A Lamsa abriu inscrições abertas para a seleção de projetos socioambientais que vão receber recursos diretos ou incentivados, por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura — ISS. Podem participar as organizações sem fins lucrativos, como associações, fundações ou cooperativas, que atuam ou que queiram atuar junto às pessoas em situação de vulnerabilidade no entorno da Linha Amarela.

Os projetos podem estar ligados às áreas de Educação, Meio Ambiente, Cultura ou Esporte (atividade socioesportiva educacional e participação e lazer). Outro requisito é que as entidades atuem em comunidades da Maré, Abolição, Água Santa, Bonsucesso, Del Castilho, Inhaúma e Pilares, na Zona Norte; ou em Jacarepaguá e na Cidade de Deus, na Zona Oeste.As instituições devem estar regularmente constituídas e legalizadas há pelo menos um ano, a contar da data de sua inscrição no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas (CNPJ). Excepcionalmente, em se tratando de projeto cultural incentivado, o proponente poderá ser também pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que atenda aos requisitos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura.As inscrições ficarão abertas até o dia 29 e podem ser feitas pelo site https://www.lamsa.com.br/www.lamsa.com.br/pages/edital.html