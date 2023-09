Inscrições nos programas de trainee e estágio da Ambev podem ser feitas pela internet - Internet/Reprodução

Publicado 23/09/2023 15:34

Estão na reta final as inscrições para os programas de trainee, estágio geral e Representa da Ambev — este voltado especificamente para pessoas pretas e pardas. Os interessados têm somente até a próxima segunda-feira, 25, para acessarem o site e se candidatarem.

Para tornar os programas ainda mais inclusivos, a companhia não limita a escolha dos candidatos por faculdade ou curso. Para o programa de trainee o pré-requisito é ter graduação concluída entre dezembro de 2021 a dezembro de 2023. Já para os programas de estágio é ter formação prevista para dezembro de 2024 até dezembro de 2025.Durante o processo seletivo, os candidatos dos programas de estágio passarão por quatro etapas: inscrição, game, #AmbevMeContrata (áudio), desafio Ambever. Já no programa de trainee serão cinco etapas: inscrição, testes on-line, entrevista, desafio Ambever e painel final.A Ambev busca talentos que tragam novas competências para a companhia, que sejam curiosos, tenham um perfil colaborativo e inovador. Que sejam capazes de desenvolver uma nova estratégia, mas também de executá-la, transformando o negócio. Além disso, os candidatos precisam se identificar com a cultura e ter vontade de construir um futuro com mais razões para brindar.As inscrições devem ser realizadas pelo site