Oficina acontecerá no Espaço da Juventude de Vigário GeralJuvRio/Divulgação

Publicado 23/09/2023 15:14

O Espaço da Juventude de Vigário Geral, localizado na Praça Elba, realizará sua primeira oficina de Impressão 3D, nesta segunda-feira, 25, entre 13h e 16h. Os moradores da região saberão como funcionam as etapas de produção de protótipos impressos. A oficina é inspirada no mundo dos jogos digitais e seus personagens.Os participantes aprenderão os princípios básicos da Impressão 3D, como projetar modelos e imprimir em uma impressora com essa tecnologia. A oficina busca aproximar a comunidade do equipamento público instalado na comunidade pela Secretaria Especial da Juventude Carioca. Além de Vigário Geral.Além do curso de Impressão 3D, os Espaços da Juventude oferecem aulas gratuitas de Informática para Negócios, Operação de Drone, Robótica, Programação Móvel (IOT), Design de Games, Indústria do Som (DJ) e Indústria Avançada. Para se inscrever nas oportunidades, basta ficar ligado nas redes sociais da secretaria em www.instagram.com/juvrio Até quinta-feira, 28, é possível se candidatar às 2,5 mil vagas dos cursos de Informática para Negócios e Design de Games, que serão realizados em todas as unidades. As aulas serão realizadas ao longo do mês de outubro. Em Informática para Negócios, há turmas disponíveis às segundas, terças e quintas-feiras. Quem for se matricular em Design de Games poderá fazer aulas às quartas e sextas-feiras. Os cursos podem ser realizados nos turnos da manhã, tarde ou noite, às 8h; 10h15; 13h30; 15h45h ou 19h.Os Espaços da Juventude já prepararam mais de 3 mil jovens para as oportunidades do mercado tecnológico. As aulas são realizadas em um ambiente climatizado, equipado e sustentável. Juntos, alunos e professores pensam como inovar a partir da tecnologia e propor soluções no mercado de consumo e do trabalho. Todos os cursos têm material didático exclusivo, totalmente gratuito.