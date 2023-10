É o melhor resultado desde 2014 - Tânia Rêgo/Agência Brasil

Publicado 10/10/2023 11:31

A Petrobras informou nesta terça-feira, 10, que suas unidades de refino atingiram, em setembro, o patamar de 97% de utilização pelo segundo mês consecutivo. Com isso, o Fator de Utilização Total (FUT) das refinarias no terceiro trimestre alcançou 95,8%, melhor resultado desde 2014.

A Refinaria de Paulínia (Replan) bateu recorde de utilização, processando, no mês, a média de 427 mbpd (FUT de 98,4%), totalizando 12,8 milhões de barris de petróleo refinado, maior marca desde fevereiro de 2015.

Também no terceiro trimestre, a Petrobras superou recordes na produção de derivados: o diesel S-10 atingiu 464 mbpd ante 419 mbpd produzidos no segundo trimestre, e a gasolina alcançou 423 mbpd, melhor resultado desde o quarto trimestre de 2013.

"As marcas expressivas de produção de derivados no terceiro trimestre deste ano foram obtidas levando em conta a elevada confiabilidade e disponibilidade operacional das unidades de refino da companhia, conjugadas com a eficiência das operações de logística e de atendimento ao mercado, e suportadas por soluções robustas de tecnologia e digitalização de processos", declara a companhia.