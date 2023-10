Fernando Haddad, ministro da Economia - Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Fernando Haddad, ministro da EconomiaFabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Publicado 11/10/2023 09:19 | Atualizado 11/10/2023 10:56

A reforma das instituições financeiras multilaterais será o principal tema do encontro anual do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial, que começou na última segunda-feira, 9, e se estende até sábado, 14, em Marrakech, no Marrocos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, embarcou na noite desta terça-feira , 10, e terá reuniões preparatórias nesta quarta, 11.

Na quinta-feira, 12, Haddad iniciará a participação no evento, com reuniões bilaterais com ministros de Finanças e com a presidenta do Banco do Brics, Dilma Rousseff. O ministro também tratará de preparar o encontro de 2024, que ocorrerá no Brasil. A reunião anual do FMI e do Banco Mundial abordará ainda as tensões geopolíticas mundiais, agravadas pela guerra entre Rússia e Ucrânia e o conflito entre Israel e o grupo Hamas.

O país será o anfitrião do próximo encontro do FMI e do Banco Mundial por presidir o G20, grupo das 20 maiores economias do planeta. Segundo o Ministério da Fazenda, Haddad quer aproveitar a presidência do Brasil no G20 para introduzir temas de pano de fundo, como inclusão social e combate à fome, transição energética e desenvolvimento sustentável e reformulação de instituições de governança global.

O encontro reúne ministros de Finanças e presidentes dos Bancos Centrais de 189 países. A cada três anos, o FMI e o Banco Mundial organizam reuniões fora dos Estados Unidos, mas o encontro no Marrocos, originalmente previsto para 2021, foi adiado por causa da pandemia de covid-19. O governo marroquino decidiu manter a reunião deste ano, apesar do terremoto que destruiu os arredores de Marrakech há um mês.

Nas reuniões bilaterais, estão previstas discussões de relações comerciais e cooperação econômica entre o Brasil e outros países. Haddad se encontrará com os seguintes ministros de Finanças: Nirmala Sitharaman (Índia), Sri Mulyani (Indonésia), Bruno Le Maire (França), Jeremy Hunt (Reino Unido) e Fernando Medina (Portugal).

Em relação aos órgãos multilaterais, além do encontro com Dilma Rousseff, Haddad se reunirá com a diretora-geral do FMI, Kristalina Georgieva, e com o presidente do Grupo Banco Mundial, Ajay Banga.

Confira a agenda completa do ministro no Marrocos, no horário local, quatro horas a mais que em Brasília:

Quarta-feira (11/10)

Reuniões preparatórias

Quinta-Feira (12/10)

9h – Nirmala Sitharaman, ministra das Finanças da Índia

9h45 às 12h15 – Plenária do Comitê de Desenvolvimento

11h20 – Bruno Le Maire, ministro da Economia e Finanças da França

12h – Kristalina Georgieva, diretora-geral do FMI

14h – Dilma Rousseff, presidenta do Novo Banco de Desenvolvimento

15h – Encontro das diretorias do FMI

18h – Jantar ministerial do G-20

Sexta-Feira (13/10)

9h – Amina J. Mohammed, secretária-geral adjunta da ONU

9h45 – Sri Mulyani, ministra das Finanças da Indonésia

10h30 – sessão de ministros das Finanças e de presidentes dos Bancos Centrais do G20

15h – Jeremy Hunt, chanceler do Tesouro do Reino Unido

15h15 – Ajay Banga, presidente do Banco Mundial

15h45 -Achim Steiner, diretor-executivo do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud)

18h15 – Fernando Medina, ministro das Finanças de Portugal

Sábado (14/10)

10h – Plenária do Comitê Monetário e Financeiro Internacional (IMFC)

14h – Partida para São Paulo