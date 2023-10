Pessoas com Deficiência (PcDs) também podem participar do processo seletivo - Divulgação: FGV

Publicado 11/10/2023 10:25

A Casa&Video está com 100 vagas temporárias de trabalho abertas para o fim de ano. As oportunidades são para o Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. As inscrições devem ser feitas pela internet, por meio de links específicos, até o fim de outubro. Pessoas com Deficiência (PcDs) também podem participar do processo seletivo.

Os interessados devem buscar no site link pela região mais próxima de sua residência, fazer a inscrição pelo portal, concluir todo o cadastro e testes disponíveis na plataforma. A convocação acontecerá direto pela plataforma Gupy.

Além do salário, também há benefícios como vale-alimentação, vale-refeição, plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, folga de aniversário, descontos nas lojas, auxílio creche, entre outros.

As responsabilidades e atribuições de cada cargo, assim como os requisitos e qualificações exigidos, além de mais informações sobre o processo seletivo podem ser consultados na página da empresa.

Segundo a rede, com a abertura dessas vagas, a empresa reforça seu compromisso em contribuir para o aquecimento do mercado de trabalho, proporcionando empregos temporários e a oportunidade de adquirir experiência em um ambiente dinâmico e desafiador.

"Valorizamos muito o crescimento interno, oferecemos chances de efetivação para os colaboradores que se destacarem durante o período de contratação sazonal", afirma Marcia Lassance, diretora de Gente & Gestão do Grupo CVLB, união das marcas CASA&VIDEO e Le biscuit.

