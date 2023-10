A UniSãoJosé promove a 14ª edição da Feira de Estágios, em Realengo, Zona Oeste do Rio - Divulgação

A UniSãoJosé promove a 14ª edição da Feira de Estágios, em Realengo, Zona Oeste do RioDivulgação

Publicado 11/10/2023 16:51

A UniSãoJosé vai organizar, entre os dias 17 e 18 de outubro, das 14h às 18h, a 14ª Feira de Estágios e Empregabilidade, em Realengo, Zona Oeste do Rio. Ao todo, serão mais de 3 mil vagas ofertadas.



De acordo com o Reitor Charbel Zeib, as maiores empresas da Região Metropolitana do Rio marcarão presença no Campus da universidade, que fica na Avenida Santa Cruz, 580.



"É com muita alegria que conto essa notícia para toda a comunidade da Zona Oeste. Essa edição terá grandes empresas, como a Petrobras, Iguaba e Cataratas, por exemplo. Vamos abrir oportunidades para os moradores da nossa região", disse Zeib.

Os participantes serão alertados em tempo real para as principais oportunidades do momento, facilitando o deslocamento até os stands espalhados pela UniSãoJosé, que vai dedicar todo seu espaço ao evento. Haverá ainda sorteio de diversos cursos gratuitos.



Como nas edições anteriores, a Feira vai oferecer orientação para montagem de currículos adequados e atrativos. Segundo a organização do evento, os visitantes que chegarem sem currículos poderão montá-los e imprimi-los gratuitamente no local. Outro diferencial deste ano será o atendimento, também gratuito, realizado pelos cursos de Enfermagem e Fisioterapia.

Ao longo de 13 edições, a Feira de Estágios e Empregabilidade se consolidou como a maior da Zona Oeste, gerando aproximadamente 100 mil encaminhamentos para vagas de emprego.