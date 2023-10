Brinquedos são a preferência de 57,5% dos consumidores que desejam comprar presentes - Reprodução: redes sociais

Brinquedos são a preferência de 57,5% dos consumidores que desejam comprar presentesReprodução: redes sociais

Publicado 11/10/2023 12:04 | Atualizado 11/10/2023 12:08

Rio - Uma pesquisa feita pelo Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ) entre os dias 20 e 22 de setembro, com 791 consumidores da capital e da região metropolitana do Rio, mostra que 69% dos entrevistados pretendem presentear alguém no Dia das Crianças.



Os brinquedos são a preferência de 57,5% dos consumidores que desejam comprar presentes, seguidos de roupas (31,5%), eletrônicos (6%) e calçados (5,1%). Outros 13% pretendem comprar mais de um tipo de presente.



A sondagem do IFec RJ estima que a movimentação financeira na economia fique em R$ 324 milhões, 229 mil. O gasto médio com as compras é estimado em R$ 134.



Dos consumidores entrevistados e que pretendem presentear alguém, 65,6% disseram que desejam comprar os presentes em lojas físicas, 23,4% em lojas virtuais e 10,9% em ambas.



Sugestões de presentes



• Américas Shopping



- Boneco de Heróis R$69,90 - na lojas Americanas

- Boneco R$ 69,90 - Casa & vídeo

- Boneca Moana Bebê R$ 149,90 - na lojas Amigão

- Castelo R$ 69,90 - Amigão

- Brinquedo HP 129,90 - na Rihappy

- Carrinho de controle R$ 99,90 - Amigão

- Kit Masha e o Urso R $39,99 - Amigão



• West Shopping

Kalunga

- Massa de modelar “Fábrica Feliz Estrela” por R$59,99;

- Quadro escolar dupla face (branco e verde/ 60x40) por R$109,90;

- Microfone gamer USB Warrior Olier LED preto por R$59,90;

- Headset gamer Harve P2 stéreo preto e verde por R$49,90.

Superlar

- Baby Fish Bee Toys por R$ 39,90;

- Little Dino por R$ 49,90 (vários modelos);

- Carrinho por R$ 34,90;

- Boneca Gully Pop por R$ 39,90;

- Meu primeiro Quebra-cabeça por R$ 29,90;

- Jogo Gramaticards por R$ 49,90.



Casa & Vídeo

- Microfone Princesas por R$ 14,99;

- Barbie Fashion por R$ 29,99;

- Bonecos da Marvel (Homem Aranha, Homem de Ferro e Thor) por R$ 79,99;

- Bola de basquete por R$ 89,99;

- Balde praia por R$ 24,99.

O West Shopping fica na Estrada do Mendanha, 555, Campo Grande, Rio de Janeiro/ RJ - Tel.: (21) 3514-1040.



• Shopping Jardim Guadalupe



O Amigão

- Bonecos Masha e Urso por R$ 39,99 (cada);

- Pick Up com dinossauro e boneco por R$ 29,99;

- Monta Dino 28 peças por R$ 19,99;

- Boneca Bebê Sabores por R$ 24,99;

- Jogo da memória 24 peças por R$ 39,99;

- Jogo de encaixe em madeira por R$ 29,99;

- Guitarra musical para bebê por R$ 14,99.



Lojas Americanas

- Jogo Frozen Jardim Encantado por R$ 59,99;

- Boneca Baby faz Pipi por R$ 69,99;

- Boneca Lilli Girl por R$ 49,99;

- Cesta com vegetais de plástico por R$ 79,99;

- Bateria do Mickey por R$ 89,99;

- Guitarra Patrulha Canina por R$ 79,99;

- Peças para encaixar para bebê por R$ 39,99;

- Peppa Pig por R$ 59,99.



O Shopping Jardim Guadalupe fica na Avenida Brasil, 22.155, Guadalupe, Rio de Janeiro/ RJ. Telefone/ WhatsApp: (21) 3512-9101.