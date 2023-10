Jean-Paul Prates, atual presidente da Petrobras - Alessandro Dantas/PT

Publicado 11/10/2023 13:54 | Atualizado 11/10/2023 13:59

"A Petrobras é o melhor e mais habilitado operador do mundo para fazer essa operação (na Margem Equatorial), e se (a exploração) não acontecer agora, não acontece mais", disse Prates durante abertura do seminário sobre transição energética promovido junto com o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

O executivo afirmou que a licença concedida recentemente para o campo de Pitu, na bacia Potiguar, uma das cinco bacias da Margem Equatorial, foi uma indicação de aprendizado do Ibama.

"(O Ibama) deu licença para Pitu porque com esse aprendizado, com o sucesso da Avaliação Pré-Operacional (APO) que fizemos lá, vamos fazer operação com muito sucesso e vamos ao Amapá em seguida", disse Prates, referindo-se à bacia Foz do Amazonas, cuja licença foi negada pelo Ibama há alguns meses.

De acordo com Prates, tanto a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, como o presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, tiveram que, como ele, reestruturar o ambiente de trabalho, "distorcido", segundo o executivo, pelo governo anterior.

"Da mesma forma que chegamos (na Petrobras) para liderar a equipe depois do que houve na gestão anterior (vendas de ativos, mudanças administrativas), a ministra Marina e o presidente do Ibama encontraram o Ibama completamente distorcido", disse o presidente da estatal, ressaltando que, com o tempo, a licença para a bacia Foz do Amazonas será concedida.