Banco Central divulgou resultados do setor públicoMarcello Casal JrAgência Brasil

Publicado 06/12/2023 09:47

O setor público consolidado (Governo Central, Estados, municípios e estatais, com exceção de Petrobras e Eletrobras) registrou superávit primário de R$ 14,798 bilhões em outubro, após resultado deficitário de R$ 18,071 bilhões de setembro, informou o Banco Central.

Apesar de positivo, o dado de outubro foi o pior desempenho das contas consolidadas do País para o mês desde 2020 (superávit de R$ 2,952 bilhões). Em outubro de 2022, houve superávit primário de R$ 27,094 bilhões.

O resultado primário reflete a diferença entre receitas e despesas do setor público, antes do pagamento dos juros da dívida pública.

O dado consolidado de outubro veio pior que a mediana superavitária de R$ 17,20 bilhões apurada pela pesquisa do Projeções Broadcast. O intervalo das projeções de analistas do mercado financeiro ia de superávit de R$ 4,50 bilhões a superávit de R$ 21,60 bilhões.

Composição

No mês, o resultado fiscal foi composto por um superávit de R$ 19,456 bilhões do Governo Central (Tesouro Nacional, Banco Central e INSS).

Já os governos regionais (Estados e municípios) influenciaram o resultado negativamente com R$ 3,852 bilhões em outubro.

Enquanto os Estados registraram um déficit de R$ 2,409 bilhões, os municípios tiveram resultado negativo de R$ 1,443 bilhão.

As empresas estatais registraram dado deficitário de R$ 805 milhões.

Acumulado do ano

As contas do setor público acumularam um déficit primário de R$ 82,281 bilhões no ano até outubro, o equivalente a 0,93% do Produto Interno Bruto (PIB), informou o Banco Central. Até setembro, o déficit acumulado era de R$ 97,080 bilhões.

O déficit fiscal no ano até outubro ocorreu na esteira do saldo negativo de R$ 98,036 bilhões do Governo Central (1,11% do PIB).

Os governos regionais apresentaram um superávit de R$ 18,623 bilhões (0,21% do PIB) no período. Enquanto os Estados registraram um superávit de R$ 21,225 bilhões, os municípios tiveram um saldo negativo de R$ 2,602 bilhões.

As empresas estatais registraram um resultado negativo de R$ 2,868 bilhões no ano até outubro.

Acumulado em 12 meses

De acordo com o BC, o setor público consolidado registrou déficit primário de R$ 114,184 bilhões em 12 meses finalizados em outubro. Em porcentual do PIB, o déficit é equivalente a 1,08%. Até setembro, o déficit acumulado era de R$ 101,888 bilhões.

O resultado fiscal negativo em 12 meses até outubro é composto por um déficit de R$ 108,402 bilhões do Governo Central (1,02% do PIB).

Já os governos regionais apresentaram um saldo negativo de R$ 3,696 bilhões (0,03% do PIB) no período. Enquanto os Estados registraram um superávit de R$ 7,241 bilhões, os municípios apresentaram dado negativo de R$ 10,936 bilhões em 12 meses.

As empresas estatais registraram um resultado negativo de R$ 2,086 bilhões no período.