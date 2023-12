Leilão da ANP negocia blocos de exploração no mar e em áreas terrestres - Divulgação

Publicado 13/12/2023 14:21

Em leilão realizado pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) nesta quarta-feira, 13, a Elysian arrematou nesta quarta-feira, 13 de dezembro, 16 blocos terrestres no setor SPOT-T3, da Bacia Potiguar, durante o 4º Ciclo da Oferta Permanente pelo regime de concessão. A petroleira brasileira pagou R$ 51 mil por bloco.

A ANP leiloa nesta quarta 607 blocos exploratórios de óleo e gás em terra e no mar. A 3R Areia Branca levou dois blocos, pagando R$ 100 mil em cada um deles.O bônus total foi de R$ 1,016 milhão e o ágio, de 12,89%. O investimento total é de R$ 28,8 milhões.

Quinze blocos no setor SPOT-T5

No mesmo leilão, a Elysian arrematou 15 blocos terrestres no setor SPOT-T5, da Bacia Potiguar. A petroleira pagou R$ 51 mil por bloco.A 3R Areia Branca arrematou um bloco por R$ 100 mil. O bônus total foi de R$ 865 milhões e o ágio, de 8,13%. O investimento total é de R$ 25,6 milhões.

Seis blocos no setor SES-T4

Ainda no mesmo leilão da ANP, a Elysian arrematou por R$ 306 mil seis blocos no setor SES-T4 da Bacia do Espírito. O ágio foi de 2%. O investimento previsto na área é de R$ 9,6 milhões.

Setor SES-T2

A Elysian arrematou também por R$ 51 mil um bloco no setor SES-T2 da Bacia do Espírito. Não houve concorrência. O ágio foi de 2%. O investimento previsto na área é de R$ 1,6 milhão. Até agora, o certame acumula bônus de R$ 412,28 milhões.

Três blocos no setor SES-T6

No mesmo leilão, a Elysian arrematou três blocos no setor SES-T6 da Bacia do Espírito, pagando R$ 51 mil por bloco. O ágio foi de 2%. O investimento previsto na área é de R$ 4,8 milhões. Até agora, o certame acumula bônus de R$ 412,4 milhões.