Instagram é a rede social mais utilizadaReprodução

Publicado 26/12/2023 11:29

Sete em cada 10 pequenos negócios brasileiros têm perfis nas redes sociais. Segundo a pesquisa “Transformação Digital nos Pequenos Negócios”, realizada pelo Sebrae, a plataforma mais popular entre os empreendedores é o Instagram (64%), seguida do Facebook (41%). LinkedIn (6%); TikTok (3%); Youtube e X (antigo Twitter), com 2%; e Kwai (1%) completam a lista.

O setor de Beleza (83%), seguido pela indústria alimentícia (82%), os negócios ligados à economia criativa (79%), petshops (75%) e artesanato, educação e moda (72%) são os que têm maior presença em redes sociais.

“O mundo hoje é digital. Esta percepção vem acompanhada da mudança em curso no Capitalismo, que abandona a Revolução Industrial, o modelo fordista, onde poucos enriquecem à custa de muitos, e pulveriza os meios de produção. Por isso, a presença digital se tornou essencial para as empresas de todos os portes e segmentos, principalmente os pequenos negócios”, destaca o presidente do Sebrae, Décio Lima. “Nosso esforço tem sido de contribuir para que os donos de micro e pequenas empresas consigam digitalizar seu negócio, ampliando as possibilidades de mercado”, acrescenta.

De acordo com a pesquisa, o catálogo de produtos e o “Fale Conosco” - canal para contato com a empresa – são os serviços mais disponibilizados nas páginas dos pequenos negócios. Em muitas muitos desses perfis é possível fazer reclamações (40%), verificar preços (36%), solicitar reservas (34%) ou personalizar os produtos (30%).

Confira os números da pesquisa

• 73% dos PN usam algum tipo de perfil/página nas redes sociais

• Redes sociais onde a empresa tem um perfil/página:

- Instagram - 64%

- Facebook - 41%

- Site próprio - 10%

- Linkedin - 6%

- Tik Tok - 3%

- Youtube - 2%

- Twitter - 2%

- Kwai - 1%

• Serviços mais disponibilizados nos perfis e páginas das empresas

- Catálogo de produtos / serviços - 50%

- Fale conosco - 50%

- Espaço para reclamação e sugestão - 40%

- Preços dos produtos / serviços - 36%

- Reservas e/ou vendas on line - 34%