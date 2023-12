Houve acréscimo de R$ 92 em comparação com 2023 - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O decreto que contém o novo salário mínimo deve ser publicado nesta quarta-feira (27) em uma versão extra do Diário Oficial da União. O valor é de R$ 1.412. O documento já foi assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em comparação com os R$ 1.320 de 2023, houve reajuste de R$ 92 ou 6,97%. O Congresso aprovou a correção que segue o cálculo que inclui o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que mediu a inflação dos últimos 12 meses, somado à variação do Produto Interno Bruto (PIB) dos últimos dois anos.

O novo salário ficará abaixo dos R$ 1.421,00 previstos inicialmente na proposta de orçamento sugerida pelo governo.

Desemprego em 7,7% em novembro

A taxa de desemprego no Brasil caiu para 7,7% no terceiro trimestre deste ano. No segundo trimestre, o índice era 8% e, no terceiro trimestre do ano passado, 8,7%. Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua foram divulgados no dia 31 novembro pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

É o menor nível de desemprego desde o último trimestre de 2014 (6,6%). A população desempregada ficou em 8,3 milhões no terceiro trimestre deste ano, 3,8% abaixo do trimestre anterior e 12,1% a menos do que o terceiro trimestre de 2022.