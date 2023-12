Haddad reforçou que o compromisso do governo de equilibrar as contas públicas - Lula Marques/Agência Brasil

Publicado 28/12/2023 10:59

Brasília - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quinta-feira, 28, que o governo realizou o pagamento de 100% dos precatórios, dívidas do governo transitadas em julgado para as quais não cabem mais recursos.

"Estamos falando de mais de R$ 90 bilhões de precatórios pagos", disse. "Nosso esforço continua no sentido de equilibrar as contas por meio da redução de gastos tributários", acrescentou, durante a última entrevista coletiva prevista para o ano, que está sendo concedida no Ministério da Fazenda neste momento.

Em relação ao déficit fiscal de 2023, ele afirmou que o orçamento do ano anterior já previa um déficit para este ano que variasse entre R$ 120 bilhões e R$ 130 bilhões.

O ministro disse que o objetivo da equipe econômica para este ano era reduzir esse montante. "Nosso esforço continua no sentido de equilibrar as contas por meio da redução de gastos tributários", pontuou.