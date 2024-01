Para 2024, a previsão agora é de que o PIB cresça 1,5% - Pixabay/Reprodução

Publicado 09/01/2024 21:22

O Banco Mundial elevou a previsão de crescimento da economia brasileira em 2023 e 2024. Citando o desempenho acima do esperado na atividade ao longo de boa parte do ano passado, o banco elevou a 3,1% sua estimativa para o PIB de 2023, bem acima da projeção anterior, divulgada em junho do ano passado, de expansão de 1,2%.

"A revisão para cima no crescimento de 2023 foi motivada pelos desempenhos mais fortes que o esperado na produção agrícola, no consumo privado e nas exportações nos três primeiros trimestres do ano", explicou Banco Mundial, em seu relatório sobre as perspectivas econômicas globais divulgado ontem.

Para 2024, a previsão agora é de que o PIB cresça 1,5% (ou 0,1 ponto porcentual a mais que na estimativa anterior), refletindo a desaceleração da atividade no segundo semestre de 2023 e a expectativa de produção agrícola mais moderada neste ano. "No entanto, a redução gradual tanto no índice cheio quanto no núcleo da inflação deve permitir mais cortes de juros, dando apoio às perspectivas de investimento e consumo de médio prazo", destacou a instituição.

O Banco Mundial elevou também a previsão de crescimento da América Latina e Caribe, puxada pelo alívio na inflação que abre espaço a um ciclo de relaxamento monetário nos países da região: o PIB latino-americano deve avançar 2,3% em 2024, 0,3 ponto porcentual acima da previsão de junho.

O relatório projeta ainda que a atividade na Argentina registre alta de 2,7%, em 2024, e de 3,2% em 2025, após contração de 2,5% em 2023.