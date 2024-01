Os veículos elétricos atraem o consumidor preocupado com a questão ambiental - Igor Bastos/Divulgação

Publicado 13/01/2024 17:02

O ano de 2023 expôs os sérios problemas ambientais que o planeta passará nos próximos tempos, as temperaturas bateram recordes e a tendência é que esse cenário piore. Por conta disso, as pessoas estão buscando alternativas menos poluentes para o meio ambiente, escolhendo veículos elétricos por conta da energia limpa. O mercado desses veículos já cresceu nesse ano e a expectativa é que as vendas sejam maiores em 2024.

De acordo com dados da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), o número de vendas desses veículos passou de 49.052 nos oito primeiros meses de 2023, o que representa um aumento de 76% em relação a esse mesmo período de 2022.



Além da importância na escolha de veículos elétricos, empresas desse setor tem aderido à agenda ESG, que se compromete a tomar medidas de preservação ambiental, como uma forma de promover impacto positivo na sociedade. Entre essas medidas está a neutralização do carbono na operação, seja através do reflorestamento ou do cultivo de algas marinhas.



Especialista no assunto, Igor Bastos falou sobre a neutralização do carbono através da preservação do mar: “Ao invés de escolher pelo reflorestamento, que é o mais comum, nós pesquisamos algo relacionado à economia do mar e chegamos ao cultivo de algas marinhas.” explicou Bastos.



Apesar de ser um mercado em crescimento, algumas cidades brasileiras já tomaram medidas de investimento no setor. Em Niterói, por exemplo, a expectativa é que no ano que vem a frota oficial de veículos da prefeitura receba 150 veículos elétricos, além da instalação de painéis solares voltaicos para o carregamento desses veículos.