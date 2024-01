Lojistas apostam em aumento das vendas neste verão - Divulgação

Publicado 16/01/2024 12:00

O comércio lojista do Rio de Janeiro estima um aquecimento nas vendas durante o verão e o carnaval superior a 2,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Para atrair os consumidores, os lojistas apostam em promoções, descontos, brindes e forma de pagamento diferenciado. A estimativa é do Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro (CDLRio) e do Sindicato dos Lojistas do Comércio do Município do Rio de Janeiro (Sindilojas).

Segundo Aldo Gonçalves, presidente do CDLRio e do SindilojasRio, o verão e o carnaval têm significado especial para o comércio carioca, pois é a estação que coincide com a alta temporada turística. “Essas coincidências colaboram para o crescimento das vendas, principalmente de produtos da estação, como moda de praia, roupas feminina e infantil especializadas, acessórios para fantasias e souvenires, estas beneficiadas pelo carnaval. Os lojistas estão animados com o grande número de visitantes que estão na cidade e esperam uma presença ainda maior do número de turistas nacionais e estrangeiros para o Carnaval”, diz.