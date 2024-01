A Azul usará o A320neo na rota para Bariloche - Airbus/Divulgação

A Azul usará o A320neo na rota para BarilocheAirbus/Divulgação

Publicado 16/01/2024 16:44

São Paulo - A Azul volta a partir de junho a ter rotas para Argentina. É a primeira vez desde as interrupções relacionadas à pandemia, quando a companhia suspendeu os voos para o país vizinho. A empresa aérea começa a vender a partir desta terça-feira voos para Bariloche, na Patagônia argentina, saindo do aeroporto de Viracopos. As viagens fazem parte da rota sazonal de inverno e começam a decolar em 30 de junho.

O gerente geral de Planejamento de Malha e Estratégia da Azul, Vitor Silva, afirmou que o novo destino será mais uma opção de destino para as férias de julho. A empresa abriu duas rotas internacionais em 2023, Paris e Curaçau. "Seguimos investindo em novos destinos internacionais", disse Silva.

O novo voo será operado por aeronaves A320neo, com capacidade para transportar até 174 passageiros. Serão quatro voos por semana e a Azul Viagens, operadora de turismo da Azul, também contará com pacotes nos voos para Bariloche.