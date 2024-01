Cesta básica no Rio de Janeiro custa R$ 946 - Internet/Reprodução

Cesta básica no Rio de Janeiro custa R$ 946

Publicado 17/01/2024 14:14

Segundo levantamento da empresa de inteligência de mercado Horus em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV, o Rio de Janeiro teve, em dezembro, a cesta básica mais cara do Brasil. O estudo mostrou que o valor da cesta mês passado ficou em R$ 946 — em janeiro de 2023, o valor era R$ 874, uma alta acumulada no ano de 8,2%. Este é o valor mais alto registrado no País.



Leandro Rosadas, especialista em gestão de supermercados, comenta as oscilações nos preços dos produtos essenciais “dos 18 produtos da cesta básica, o arroz foi um dos mais impactados, apresentando uma alta de 2,9% pelo quarto mês consecutivo. No entanto, a população sentiu ainda mais nos bolsos as altas expressivas nos legumes, com aumento de 10,2%, e nas frutas, com um incremento de 7,2%. Itens como banana, agora a R$ 12 reais o quilo, e batata inglesa, que praticamente dobrou de preço, chegando a R$ 10,98 o quilo, evidenciam a complexidade do cenário", ressalta o especialista.



"A alta de 4,6% no feijão e de 3,6% no óleo também contribui para o aumento no custo da cesta básica. Nem mesmo o ovo escapou, apresentando uma elevação de 2,0%. Diante desse panorama, a carne vermelha teve um aumento expressivo de 4,1%, tornando-se crucial considerar alternativas mais acessíveis, como o frango (-0,8%) e porco (-5,4%), que estão mais em conta", completa Rosadas.



Esse aumento na cesta básica é reflexo da inflação, que está acima da média nacional. O índice do mês de dezembro, medido pelo IBGE, divulgado hoje, dia 11, revelou que o IPCA, ficou em 0,65% no Rio - acima da média nacional que foi de 0,56%.

A educadora financeira Aline Soaper dá algumas dicas para economizar na hora de ir às compras:



- Pesquisa de preços: “A pesquisa de preços, por parte dos consumidores, deve ser constante. Observar os dias da semana que os supermercados fazem promoções de itens específicos, por exemplo, é fundamental para evitar gastos”, explica a educadora financeira. Neste caso, no entanto, é preciso ter cuidado para não gastar mais indo muitas vezes ao supermercado. “Faça a lista e vá ao mercado com a mesma lista, anotando o que já foi comprado no dia anterior para não repetir. E fuja da tentação! Compre apenas os itens essenciais”, acrescenta a especialista.



- Adaptar os gastos à realidade da família: “Todas as famílias querem uma mesa farta, mas é preciso adaptar o orçamento à realidade atual, utilizando técnicas que vão evitar o endividamento. Em especial evitando o uso do cartão de crédito para compras no supermercado. Isso porque, as vezes as pessoas parcelam as compras do mês, e aí no outro mês vão ter que novamente comprar, e ainda vão pagar o mês anterior”, explica Aline Soaper.



- Substituição de Produtos: “Trocar produtos que aumentaram muito de preço por itens com valor menor é uma ótima alternativa para economizar nos gastos da família. Além disso, dê preferência às marcas que oferecem melhor custo x benefício, seja ela uma marca branca ou uma embalagem que oferece uma quantidade maior de litros os kg por preço. Isso vale para itens básicos como proteínas, por exemplo. Trocar a carne bovina por outra mais em conta. Tentar adaptar cardápios com itens mais baratos. No caso de frutas e verduras, muitas feiras têm a hora da “xepa”, onde dá sim para encontrar itens bons para o consumo, por pequenos preços”, finaliza a educadora financeira.



- Foco no aumento de renda. Busque alternativas para gerar renda extra aos finais de semana ou prestando serviços para outras pessoas ou empresas. Foque em se capacitar profissionalmente para ter acesso a oportunidades de crescer na sua carreira ou mudar de carreira para receber mais. Busque alternativas no empreendedorismo que tem maiores oportunidades de geração de renda.