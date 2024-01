Ministro da Fazenda, Fernando Haddad - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 23/01/2024 12:56

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou na manhã desta terça-feira, 23, a jornalistas que até o fim do mês de janeiro haverá uma definição sobre o reajuste no Imposto de Renda. "Até o final do mês, vamos ter uma conta. Este mês ainda vamos ter a conta", disse.

Ele se referia à promessa do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, de reajustar a tabela de isenção do IR para acomodar o ganho real no salário mínimo.

Perguntado sobre o veto de R$ 5,6 bilhões em emendas parlamentares na Lei Orçamentária Anual (LOA), sancionada na segunda-feira, Haddad disse não ter participado das negociações. "Eu não acompanhei esse processo, tem a ver com o acordo que foi feito. Eu não posso comentar porque não participei das negociações."

O ministro da Fazenda afirmou ainda não ter novidades relativas à discussão sobre a reoneração gradual da folha de pagamentos.