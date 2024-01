Faetec fará a seleção dos estudantes via Sisu - Divulgação

Faetec fará a seleção dos estudantes via Sisu Divulgação

Publicado 23/01/2024 12:17

A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) abriu 636 vagas, por meio do Sistema de Seleção Unificado (Sisu) do Ministério da Educação (MEC), para ingresso nos Institutos Superiores de Educação e faculdades de educação tecnológica da rede. A seleção dos candidatos às vagas terá como base os resultados obtidos pelos estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) referente ao ano de 2023. As inscrições ficam abertas até quinta-feira, 25.

As oportunidades são para cursos em Pedagogia, Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Gestão Ambiental, Logística e Tecnologia da Informação e Comunicação. Se comparado com o mesmo período do ano passado, em 2024 houve um aumento de 122% de vagas disponíveis via Sisu.

As unidades da Faetec com vagas são: Faculdade de Educação Tecnológica do Estado do Rio de Janeiro (Faeterj) em Petrópolis, Paracambi, Duque de Caxias e Rio de Janeiro; Instituto Superior de Educação Prof. Aldo Muylaert (Isepam), em Campos dos Goytacazes, e Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro (Iserj).

Serão destinadas 45% das vagas para os candidatos com carência socioeconômica comprovada, através do CadÚnico do Governo Federal, por meio da inscrição individual ou familiar. Há ainda reserva de 20% das vagas para estudantes negros, indígenas e quilombolas. Além disso, são 20% para oriundos da rede pública de ensino e 5% para pessoas com deficiência, filhos de policiais civis, militares, bombeiros militares, inspetores de segurança e administração penitenciária, mortos ou incapacitados em razão do serviço.

Para a efetivação da matrícula, o candidato precisa estar munido de original e cópia dos documentos: certidão de nascimento ou certidão de casamento; identidade; CPF; três fotos 3 x 4 recentes; certificado de conclusão do Ensino Médio; histórico escolar do Ensino Médio; título de eleitor, para os candidatos maiores de idade com comprovante de quitação eleitoral; certificado de reservista, para os candidatos do sexo masculino, maiores de 18 anos; e comprovante de residência.

Os candidatos que não forem classificados podem manifestar interesse em participar da lista de espera entre 30 de janeiro e 7 de fevereiro de 2024. As datas para chamar quem se candidatou na lista de espera ainda serão divulgadas.