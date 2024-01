Mentor de empresários e especialista no desenvolvimento profissionaL destaca a importância dos jovens demonstrarem autonomia e independência durante o processo seletivo - Divulgação

Publicado 23/01/2024 21:03 | Atualizado 23/01/2024 22:26

O fenômeno preocupante de jovens recém-formados levando seus pais como acompanhantes em entrevistas de emprego foi destacado em uma pesquisa conduzida pela Intelligent, uma revista online focada no público universitário. Os resultados revelam que quase 20% dos entrevistados recentemente adotaram essa prática, sinalizando uma tendência que levanta diversas questões sobre a preparação e maturidade dos jovens profissionais.



André Minucci, mentor de empresários e especialista no desenvolvimento profissional, destaca a importância dos jovens demonstrarem autonomia e independência durante o processo seletivo. “A presença dos pais pode transmitir a imagem de falta de maturidade e capacidade de tomada de decisões, características cruciais no ambiente profissional”.



O especialista ressalta a necessidade de os candidatos aprenderem a se comunicar de forma eficaz e a desenvolver habilidades interpessoais. Ele argumenta que a presença dos pais nas entrevistas pode comprometer a capacidade do candidato de estabelecer um contato visual sólido, uma habilidade crucial em ambientes corporativos. Na oportunidade, Minucci também destaca a importância do vestuário apropriado, e como a falta de preparo nesse aspecto pode impactar negativamente a primeira impressão que os entrevistadores têm do candidato.

O site Business Insider corrobora com essas preocupações, relatando que mais da metade dos empregadores identificam dificuldades dos jovens em manter contato visual e quase metade aparece vestida inadequadamente para entrevistas de emprego. Isso destaca a necessidade urgente de os jovens aprimorarem suas habilidades de comunicação e desenvolverem uma compreensão mais profunda das expectativas do mercado de trabalho.



Outro ponto relevante abordado por Minucci é a questão salarial. A pesquisa revela que 50% dos recrutadores acreditam que os salários esperados pelos recém-formados são excessivamente elevados em comparação com a média oferecida para vagas iniciais.



Minucci sugere que os jovens profissionais devem pesquisar e entender realisticamente as expectativas salariais do setor em que desejam ingressar, evitando assim surpresas desagradáveis durante as negociações.



Quando analisamos o desempenho no ambiente de trabalho, a pesquisa aponta que os recém-formados podem enfrentar desafios em termos de carga de trabalho e habilidades interpessoais. Quase dois terços dos empregadores acreditam que esses jovens profissionais podem ter dificuldades em lidar com a intensidade das responsabilidades profissionais. Começar um treinamento de inteligência emocional, pode ajudar na hora de transmitir mais confiança. Minucci enfatiza a importância do desenvolvimento da resiliência e da habilidade de receber feedbacks construtivos para superar essas barreiras.



“Essa preparação não apenas aumentará suas chances de sucesso em entrevistas de emprego, mas também contribuirá para um desempenho mais eficaz e satisfatório no ambiente de trabalho”.