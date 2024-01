Os candidatos precisam ter ensino superior completo e experiência em áreas comerciais - Rafael Neddermeyer/ Fotos Publicas

Os candidatos precisam ter ensino superior completo e experiência em áreas comerciaisRafael Neddermeyer/ Fotos Publicas

Publicado 23/01/2024 17:51 | Atualizado 23/01/2024 17:52

São Paulo, 23 - A Cielo está iniciando uma nova fase de contratações de gerentes comerciais para atuarem nas redes do Banco do Brasil e Bradesco, bancos que são controladores e também parceiros comerciais da empresa. Serão 329 vagas, distribuídas entre as redes das duas instituições, para atuação em 24 estados brasileiros e no Distrito Federal.

A empresa afirma que, do total, 28 terão cargos de liderança. Os candidatos precisam ter ensino superior completo e experiência em áreas comerciais, de preferência no mercado financeiro. Além disso, a Cielo afirma que os candidatos precisam ter carteira de motorista, carro próprio e disponibilidade para viajar.

Os contratados se somarão a outras cerca de 400 pessoas que a Cielo contratou até setembro do ano passado para atuar nas redes dos dois bancos.

O aumento das equipes de vendas da credenciadora junto a Bradesco e BB é parte de um esforço da empresa para ganhar fôlego no mercado de pequenas e médias empresas, visto como mais rentável que o de grandes contas.

Tradicionalmente a maior empresa de maquininhas de cartão do País, a Cielo perdeu o posto no ano passado para a Rede, controlada pelo Itaú Unibanco. A companhia passou a líder de mercado após ser integrada aos canais do Itaú, de olho justamente em PMEs.

Em nota, o vice-presidente Comercial Varejo da Cielo, Paulo Naliato, afirma que a companhia conseguirá prestar um atendimento mais próximo e eficiente aos clientes com o reforço no time. "Varejistas que são clientes do Banco do Brasil e do Bradesco precisam do serviço de adquirência e de soluções que facilitem seus negócios", diz ele.

A vice de Gente, Gestão e Performance, Patrícia Coimbra, afirma que a empresa figura entre as melhores para se trabalhar no País em ranking que medem a satisfação dos funcionários. "Além de ser uma referência em meios de pagamento, a companhia é uma referência como lugar de trabalho."