As inscrições no programa de estágio da Ipiranga vão até 9 de fevereiroDivulgação

Publicado 23/01/2024 15:01

A Ipiranga começa o ano com inscrições abertas para o seu primeiro ciclo de 2024 do programa de estágio “Ipiranga Talent”. Com ação afirmativa destinando 50% das vagas para pessoas pretas e pardas, os candidatos - que precisam estar cursando nível superior em qualquer área (bacharel, licenciatura ou tecnólogo) e ter formação prevista entre dezembro de 2025 e julho de 2026.



De acordo com a vice-presidente de Pessoas e Sustentabilidade da Ipiranga, Luciana Domagala, o objetivo do programa é identificar e desenvolver jovens talentos para o futuro da Ipiranga. Além disso, um propósito desse programa é de promover a diversidade na empresa, a partir de uma série de outras práticas já em curso com foco na pluralidade corporativa. “O programa Ipiranga Talent é uma referência no setor de Óleo & Gás como uma oportunidade de desenvolvimento profissional e troca de experiências, unindo diferentes expertises, culturas e nos mantendo no caminho da nossa jornada de inclusão e diversidade. Acreditamos que tudo isso seja essencial para o nosso desenvolvimento como marca empregadora e crescimento cada vez mais sustentável”, analisa Luciana Domagala.



Jornada de desenvolvimento



O Ipiranga Talent oferece aos candidatos uma jornada de desenvolvimento para atuar nas áreas de Recursos Humanos, Comercial, TI, Operações, Finanças, Marketing, Jurídico, Planejamento, Ipiranga Empresas (B2B) e Ciência de dados.



É necessário ter disponibilidade para atuação nestas cidades do Rio de Janeiro e Duque de Caxias. Durante o programa, os estagiários farão processos de imersão no negócio e na cultura da empresa, mentoria, treinamentos técnicos e comportamentais, atuação em projetos, interface com executivos, participação em ações sociais e avaliações semestrais. Os selecionados terão jornada de trabalho de 30 horas semanais, com um contrato de até dois anos, renovado a cada seis meses.



Os benefícios oferecidos pela Ipiranga são: bolsa auxílio compatível com o mercado; seguro de vida; plano de saúde; auxílio alimentação; auxílio transporte; zenklub e gympass, além de cursos on-line e trilha de desenvolvimento.