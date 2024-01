Degase e Senac RJ ofertam vagas de qualificação profissional a egressos, familiares e servidores - Divulgação

Publicado 23/01/2024 16:06

Rio - O Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase), vinculado à Secretaria de Estado de Educação (SEEDUC), junto com o Senac RJ, está ofertando 74 vagas para cursos profissionalizantes nas áreas de: Cake Design, Barbeiro, Preparo de massas frescas e Informática fundamental, destinados para egressos do sistema socioeducativo, familiares e servidores Departamento. As aulas serão ministradas nas unidades: Irajá, Riachuelo, Campo Grande e Nova Iguaçu, respectivamente.A iniciativa, com previsão de início para o dia 20 de fevereiro, tem como objetivo profissionalizar e qualificar, desenvolvendo autonomia e uma possível fonte de renda para os que necessitam. "Este é um cenário de oportunização o qual a socioeducação se orgulha. Termos essa grande parceria é a definição de sucesso. Trabalharemos sempre para que essas pessoas alcancem uma vida digna, resultando em contratações profissionais futuras", frisa o diretor-geral do Degase, Victor Poubel.Além do fornecimento gratuito da aprendizagem, também estão incluídas passagens de ida e volta, e o material do cursista, contribuindo ainda mais para a expansão de uma educação justa e consciente. "Toda oportunidade que surge e cada turma que é aberta, torna-se um novo começo para a educação. Vibramos e acompanhamos cada momento com o Senac RJ, pois acreditamos nessa valiosa parceria", declara a secretária estadual de Educação do Rio de Janeiro, Roberta Barreto.O primeiro passo para a inscrição é o preenchimento do formulário: https://acesse.one/M9Ckq , logo após, é necessário comparecer na unidade do Senac RJ em que o curso será realizado, até o dia 18 de fevereiro, portando identidade, CPF, comprovante de residência e comprovante de escolaridade.Ressaltamos que é necessário ter mais de 18 anos, possuir ensino fundamental I completo, e renda per capita de até 2 salários-mínimos federais (R$ 2.640).