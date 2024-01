Empregos e Negócios

Sesc RJ abre 922 vagas gratuitas em curso de idiomas

Processo seletivo é destinado a candidatos a partir de 15 anos com renda familiar de até três salários mínimos, preferencialmente trabalhadores do comércio. São 103 turmas de inglês e espanhol com aulas presenciais e virtuais em diferentes dias e horários