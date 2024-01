Todos os cursos serão ministrados na modalidade educação a distância - Faetec/Divulgação

Publicado 24/01/2024 17:19

A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) abriu 6.830 vagas para cursos gratuitos de Qualificação Profissional, na modalidade de Ensino a Distância, em parceria com a Fundação Centro de Ciências e Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro (Cecierj). As inscrições se encerram em 8 de fevereiro.



As vagas oferecidas abrangem diversos cursos, como Gestor de Microempresa, Gestor de Segurança do Trabalho, Organização de Eventos Corporativos, Assistente de RH, Introdução à Administração Pública, Técnicas Construtivas e Materiais de Construção Civil, Assistente de Vendas e E-Commerce, Assistente de Logística e Transporte, entre outras opções.



Para participar é necessário ter idade mínima de 16 anos. O nível de escolaridade exigido também pode variar, sendo necessário verificar as informações específicas no site da Faetec. Os cursos têm uma duração de 20 semanas e as aulas estão programadas para início em 26 de fevereiro. A divulgação dos candidatos sorteados está marcada para o próximo dia 9.



Os candidatos sorteados serão matriculados automaticamente e deverão encaminhar para o e-mail documentacao.ead@faetec.rj.gov.br os seguintes documentos no formato em pdf digitalizados: carteira de identidade, CPF, comprovante de residência (conta de luz, água ou telefone) e comprovante de escolaridade em conformidade com o pré-requisito do curso escolhido.

As inscrições devem ser feitas pelo site www.faetec.rj.gov.br