Candidatas selecionadas trabalharão no Serviço de Atendimento ao Usuário - Reginaldo Pimenta/Agencia O Dia

Publicado 24/01/2024 11:39

A Lamsa, concessionária que administra a Linha Amarela, está com duas vagas afirmativas abertas para o cargo de auxiliar de operação (categoria D). As oportunidades de emprego são voltadas para mulheres. Para participar do processo seletivo, as interessadas devem ter Ensino Fundamental completo e CNH categoria A/D. As inscrições vão até 12 de fevereiro.

A profissional vai atuar em atividades no Serviço de Atendimento ao Usuário, operando moto e viaturas de inspeção de tráfego, transporte de carretas de sinalização, apreensões de animais e extintores, painel de mensagens variáveis e demais equipamentos necessários na área da concessão e adjacências que provavelmente possam interferir no segmento concedido.

Os benefícios oferecidos para esta posição são: assistências médica e odontológica, vale-refeição, vale-transporte, auxílio creche, auxílio academia, cesta de natal, consignado, participação nos lucros e resultados da empresa.