Os professores temporários cumprirão contrato de seis meses, prorrogáveis por mais três - Divulgação

Publicado 24/01/2024 11:27

A Secretaria Municipal de Educação (SME) do Rio de Janeiro abriu 494 vagas temporárias para contrato imediato de professores para Educação Infantil e Ensino Fundamental. Os profissionais vão trabalhar nas unidades escolares da Prefeitura, planejando, executando e avaliando as atividades, participando e propiciando condições para o pleno desenvolvimento dos alunos, conforme as atribuições previstas em edital. A novidade deste edital é a modalidade "Professores Volantes", que são profissionais que vão dar aulas em mais de uma unidade escolar. Além disso, também há vagas regulares para docentes nas disciplinas de mandarim, alemão e francês.



O contrato vai valer por seis meses, podendo ser prorrogado por mais três. O salário é de R$ R$ 3.385,44 (carga horária de 22 horas e meia) e R$ 6.018,55 (40 horas) tendo aumento sempre que houver reajuste geral ou específico para os cargos correlatos às funções exercidas. O profissional também terá direito a vale transporte e vale alimentação ou refeição. As inscrições vão até sexta-feira, 26. A segunda etapa constará do envio de documentação ate o dia 29.



Além das vagas imediatas, a secretaria vai fazer cadastro reserva com possibilidade de convocação no próximo ano, enquanto o edital estiver vigente.



Para que a inscrição seja concluída é preciso cumprir duas etapas importantes: preencher o formulário e enviar a documentação exigida via Carioca Digital.



As vagas são para as seguintes disciplinas:

- Professores de Educação Infantil (22h30) - R$ 3.385,44;

- Professores de Educação Infantil (40h) - R$ 6.018,55;

- Professores de Ensino Fundamental Anos Iniciais (22h30) - R$ 3.385,44;

- Professores de Ensino Fundamental Anos Iniciais (40h) - R$ 6.018,55;

- Professores de Ensino Fundamental - Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Educação Física, Língua Inglesa, Artes, Língua Alemã, Língua Francesa e Mandarim - R$ 6.018,55.