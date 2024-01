Parte das vagas oferecidas pela Nava é para trabalho remoto - Divulgação

Publicado 24/01/2024 11:48

A Nava Technology for Business, empresa que fornece serviços e soluções de tecnologia, está ampliando sua oferta de vagas e, atualmente, tem mais de 100 posições abertas para atuação em São Paulo, Barueri e Osasco (modelo híbrido) e outras para atuação 100% remota, considerando profissionais de todo o Brasil.

A companhia tem uma cultura de promover inclusão e acredita que um ambiente diverso contribui para a inovação e uma sociedade mais justa e, para isso, todas as vagas são extensivas para profissionais com deficiência.

A Nava oferece vagas no regime de contratação CLT e benefícios como vale-refeição e alimentação, plano de saúde e odontológico, auxílio-creche, convênio farmácia, auxílio para realização de atividades físicas, e benefícios flexíveis que podem incluir auxílio mobilidade, educação, previdência privada, entre outros.

As posições estão divididas em Comercial, Data & Analytics, Desenvolvimento, Contábil, Segurança da Informação, Suporte Técnico, entre outras.

Entre as vagas disponíveis, destacam-se as seguintes posições Plenos, Seniores e Especialistas: Analista Contábil, Analista de Produção com experiência em Cartões, Analista/Especialista IAM/CIAM, Analista de Gestão de Incidentes DFIR/CSIRT, Engenheiros de Software .NET, Engenheiros de Software JAVA, Analista de Sistemas Java/ Mainframe, Desenvolvedores Fullstack PL e SR, Dev. Backend Python PL/SR, Dev. Front End Blazor/Java, Desenvolvedores VISION PLUS com experiência em Cartões, Analista de testes QA SR, Designer UX/UI PL/SR, Engenheiro de Dados PL/SR, Executivo de Negócios, entre outras.