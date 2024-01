Trabalha Rio no mutirão de serviços na Ilha - Roberto Moreyra/SMTE

Trabalha Rio no mutirão de serviços na IlhaRoberto Moreyra/SMTE

Publicado 24/01/2024 17:19

Rio - No próximo sábado (27), o Trabalha Rio promove novo mutirão de serviços, de 10 às 15h, no Jequiá Iate Clube, na Praia do Zumbi, 28, também na Ilha do Governador. O programa é da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda e vai cadastrar currículos para oportunidades de emprego do banco de vagas de empresas parceiras da Prefeitura do Rio.



De acordo com o secretário municipal de Trabalho e Renda, Everton Gomes, além do cadastramento de currículos no banco de oportunidades da secretaria, as pessoas poderão no mutirão de sábado se vacinar e ainda tirar dúvidas jurídicas com equipe da Ordem dos Advogados do Brasil.



"A ideia é aproximar os serviços da Prefeitura do Rio da população. Em 2023, fizemos 15 mil atendimentos e 127 ações do Trabalha Rio. O programa não faz apenas o cadastro de currículos, mas ele também identifica oportunidades de emprego e aproxima empregadores de candidatos", explica o secretário.

Na ação da última quarta-feira, a equipe do Centro Municipal de Saúde Madre Teresa de Calcutá distribuiu kit de higiene bucal, fez aferição de pressão arterial e aplicou vacinas. Já a Namah Social, associação que leva oficinas na área de moda para pessoas em situação de vulnerabilidade, ofereceu oficina de carnaval.



"O nosso projeto busca despertar a habilidade manual das pessoas. E, ao aprender a customizar um arco ou aplicar lantejoulas numa camiseta, as pessoas podem transformar isso em fonte de renda", lembra a designer de moda e fotógrafa Maria Navarro, à frente da instituição.

Para Reginaldo Gomes da Silva, de 63 anos, o Trabalha Rio e o Rio+Cursos, de qualificação profissional, vem possibilitando a ele sonhar com o retorno ao mercado de trabalho: "Fiz o curso de porteiro, e, agora, estou doido para trabalhar, seja como zelador, porteiro, ascensorista e balconista. Hoje, eu, minha mulher e meu neto vivemos apenas com o Benefício de Prestação Continuada (BPC)".