Indicador fechou o mês anterior com alta de 0,61%Agência Brasil

Publicado 02/02/2024 09:00 | Atualizado 02/02/2024 09:00

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) acelerou em três das sete capitais pesquisadas no encerramento de janeiro, informou nesta sexta-feira, 2, a Fundação Getúlio Vargas (FGV). O indicador fechou o mês anterior com alta de 0,61%, ante 0,59% na terceira quadrissemana, e 0,29% no fechamento de dezembro.

O avanço mais significativo entre as capitais ocorreu em Recife (0,85% para 1,26%). Em seguida, aparecem Rio de Janeiro (0,63% para 0,72%) e São Paulo (0,44% para 0,48%).

Houve, por outro lado, arrefecimento em Brasília (0,06% para -0,06%); Salvador (0,95% para 0,91%) e Porto Alegre (0,33% para 0,29%), enquanto Belo Horizonte repetiu a variação de 1,41% em ambas as leituras, segundo a FGV.