Valor da folha de pagamento é de R$ 2,2 bilhõesMarcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 01/02/2024 19:43

Rio - O Governo do Estado do Rio de Janeiro vai antecipar o salário do funcionalismo, relativo a janeiro, para esta sexta-feira, 2. Pelo calendário oficial, o pagamento seria realizado no terceiro dia útil do mês, que cairia na segunda-feira, 5.

O depósito será feito nas contas bancárias de cerca de 460 mil servidores ativos, inativos e pensionistas. O valor da folha de pagamento é de R$ 2,2 bilhões. Os depósitos dos salários serão feitos ao longo da sexta-feira.