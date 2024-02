Dólar - AFP

Publicado 15/02/2024 16:20

O contrato futuro mais líquido do ouro subiu nesta quinta-feira, 15, em meio ao dólar enfraquecido pela sessão de indicadores que indicaram desaquecimento da economia dos Estados Unidos. O metal se sustenta acima de US$ 2 mil, mesmo com os mercados chineses fechados - o que suga parte da liquidez do ativo.

Na Comex, divisão para metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para abril fechou em alta de 0,53%, a US$ 2.014,90 por onça-troy.

Nesta quinta-feira, os dados de vendas no varejo americano em janeiro ficaram bem abaixo do esperado, indicando desaceleração mais forte no consumo. O TD Securities escreve que este indicador, por si só, já parece ter resultado em uma "atividade de compra substancial" do metal, e prevê que o ouro ainda pode subir um pouco além, motivado pelo dado de hoje.

O analista da Oanda Craig Erlam escreve que as oscilações de preço com tendência de queda vistas nos últimos dias são resultado de uma "aceitação relutante" dos investidores de que os juros podem não ser cortados tão cedo assim pelo Federal Reserve (Fed).

Enquanto isso, a Navellier destaca que as próximas semanas podem favorecer a cautela nos mercados. "Há o histórico de que as duas semanas de fevereiro tendem a ser o período mais fraco do ano, embora não haja explicação fundamental para isso", afirma.