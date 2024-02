Leilão da Caixa oferece 285 imóveis com descontos de até 75% em todo Brasil - Divulgação/Globo Leilões

Publicado 19/02/2024 16:44 | Atualizado 19/02/2024 16:45

A Caixa Econômica Federal promove um novo leilão de imóveis em todo o Brasil oferecendo uma variedade de oportunidades para investidores e compradores. Com um total de 285 imóveis disponíveis, este leilão apresenta descontos significativos em relação aos valores de mercado, com descontos que chegam a 75%. O estado do Rio tem 19 imóveis disponíveis para serem arrematados (confira a tabela completa no fim do texto).O leilão será realizado em duas etapas, oferecendo descontos progressivos em cada fase. Na primeira, marcada para o dia 6 de março, os participantes poderão desfrutar de descontos de 40% em relação à avaliação de mercado. Já no segundo leilão, agendado para o dia 15 de março, os descontos aumentam para 75% em relação ao valor do primeiro leilão.Os compradores interessados podem utilizar o FGTS e financiamento para aquisição dos imóveis disponíveis. No entanto, é recomendado que os interessados verifiquem as condições de pagamento específicas de cada lote antes de participar do leilão.