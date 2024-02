Com o pagamento por Pix, anunciantes do Google Ads ganham um novo impulso em seus negócios - Google/Divulgação

Publicado 19/02/2024 17:25

Os usuários do Google Ads já dispõem de um novo recurso para impulsionar os negócios. Eles podem disponibilizar o Pix como método de pagamento para suas campanhas. A funcionalidade proporciona economia de tempo no recebimento e maior capacidade de gerenciamento dos negócios. Segundo a empresa, a funcionalidade permite ao anunciante “uma experiência de pagamento.

Para passar a utilizar o Pix como meio de recebimento de valores, o anunciante precisa adotar a configuração para pagamentos manuais., ter um endereço de cobrança no País e marcar a opção “real Brasileiro (BRL)” como moeda. Em seguida, basta cumprir as etapas:

1 - Na conta do Google Ads, clicar no ícone de faturamento;



2 - Clicar em Resumo;



3 - Clicar no botão Adicionar Forma de Pagamento;



4 - Selecionar Pix como forma de pagamento;



5 - Inserir o valor que deseja pagar e clicar em Efetuar um pagamento;



6 - Digitalizar o código QR no aplicativo do banco, copiar ou baixar o código exibido na tela.



Pix como método seguro



O Pix se transformou no meio de pagamento preferido pelos brasileiros. O fato de não ter taxas e rapidez — o dinheiro bate instantaneamente na conta — representam vantagens para quem tem pagamentos a receber. Outra característica que torna o Pix atrativo é a segurança, pois todas as movimentações são criptografadas. Com um sistema desenvolvido pelo Banco Central, as transações financeiras podem ser realizadas entre contas correntes ou de poupança, agilizando as transferências e democratizando o acesso ao sistema financeiro.



De acordo com estudo da consultoria McKinsey, o Pix já é o meio de pagamento mais utilizado pelos brasileiros, superando as transferências bancárias e o dinheiro. Seu uso em massa fez com que o DOC fosse extinto.