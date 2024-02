Mosquito Aedes aegypti é o transmissor da dengue, zika e chikungunya - Divulgação / SES

Publicado 19/02/2024 18:40 | Atualizado 19/02/2024 18:41

Rio - O Procon Estadual do Rio de Janeiro instaurou, nesta segunda-feira (19), ato de investigação preliminar para apurar prática abusiva na venda de repelentes. O objetivo é analisar os preços praticados nos repelentes, desde dezembro de 2023 até o momento. Há relatos e denúncias que indicam aumento excessivo dos preços durante este período de epidemia de dengue

Segundo o presidente do Procon-RJ, Cássio Coelho, a autarquia não tem a atribuição de tabelar preços, mas existem situações excepcionais, onde há a necessidade da atuação do órgão. " Os produtos revestidos de essencialidade, como o repelente nesse momento, que se tornou - um dos principais meios de proteção à saúde do consumidor nesta epidemia de dengue, não podem ter aumentos injustificados, visando o lucro excessivo. Entendemos que assim, os fornecedores estão se aproveitando da necessidade premente do consumidor, violando a legislação consumerista. O Procon do Estado do Rio não admitirá essa conduta", explicou Coelho.

Além das notificações que serão emitidas solicitando informações aos principais fornecedores, a autarquia realizará uma pesquisa dos valores dos repelentes para informar e ajudar o consumidor. Com isso, ele poderá comparar os preços divulgados, além de servir como base para análise dos especialistas quanto a um possível aumento abusivo de preços.

O consumidor que desejar realizar denúncia ou reclamação, poderá acessar os canais de atendimento disponíveis no site oficial da autarquia:www.procon.rj.gov.br ou WhatsApp de denúncias:(21)98104-5445