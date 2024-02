Latam projeta para 2024 crescimento de 7% a % na sua operação doméstica - Foto: Reprodução/Internet

Latam projeta para 2024 crescimento de 7% a % na sua operação domésticaFoto: Reprodução/Internet

Publicado 23/02/2024 11:29

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informou que a Latam iniciou 2024 como líder do setor aéreo brasileiro. Segundo os dados de janeiro, a companhia obteve 36,7% de participação no mercado doméstico. Na operação internacional, a empresa também ocupou o primeiro lugar no ranking, com participação de 22%.

A empresa opera atualmente a maior malha aérea da sua história no País, com voos para mais de 50 aeroportos em território nacional. Em 2023, a Latam também ampliou o seu codeshare com a Voepass, oferecendo aos clientes acesso a outros 26 destinos brasileiros, principalmente em aeroportos regionais.

Nos voos internacionais, a Latam é também a empresa aérea que mais transporta turistas ao Brasil, com voos próprios a partir de 90 aeroportos no exterior.

Em 2024, a Latam projeta crescimento de 7% a 9% na sua operação doméstica no Brasil, na comparação com 2023. Na prática, serão adicionados no País mais de 3 milhões de assentos da companhia no ano.