Inscrições podem ser feitas no estande do CIEE montado na estação - Divulgação/Ciee

Publicado 23/02/2024 10:24 | Atualizado 23/02/2024 10:27

Rio - O Centro de Integração Empresa (Ciee) promoverá na próxima terça e quarta-feira, 27 e 28, um mutirão de atendimento na estação Carioca do MetrôRio. Serão oferecidas 6 mil vagas de estágio e aprendizagem para jovens estudantes de qualquer área de formação a partir do segundo período da faculdade. As oportunidades também serão destinadas a pessoas com deficiência (PcD).

O atendimento será realizado das 7h às 16h, e faz parte do programa "CIEE em Movimento", que tem como objetivo levar oportunidade e informação para jovens estudantes que desejam começar uma carreira.

Há oportunidades em todos os municípios do estado do Rio. Os cursos de graduação que concentram o maior número de vagas de estágio são administração, pedagogia, contabilidade, marketing, direito, construção civil, tecnologia da informação, jornalismo e educação física.

Para jovem aprendiz, os setores com oportunidades são: administrativo, logístico, operador de telemarketing e auxiliar de produção. Podem participar jovens a partir dos 14 anos, que estejam estudando ou já tenham concluído o ensino médio.



As inscrições poderão ser feitas no estande do CIEE montado na estação. O estudante deve levar apenas um documento com foto para completar o cadastro. Se preferir, já pode baixar o app do CIEE no caminho, entrar no portal da instituição e chegar na estação Carioca apenas para ter acesso às vagas disponíveis e concorrer a uma oportunidade.



Luiz Gustavo Coppola, CEO do CIEE/Rio, destaca que a época de pós-Carnaval é o período em que mais há oportunidades disponíveis.

"Janeiro, fevereiro e março são os melhores meses para conseguir uma vaga de estágio ou aprendizagem e por isso desenvolvemos essa maratona de vagas. O estudante precisa manter o foco nos objetivos acadêmicos e profissionais e assim conseguir a oportunidade de entrar para o mercado de trabalho e logo no início do ano", conclui.