Inscrições no curso gratuito para PCDs vão até o dia 19 de marçoSenac RJ/Divulgação

Publicado 23/02/2024 12:19

O Senac RJ e a Rede Windsor Hoteis oferecem 17 vagas gratuitas no curso de Camareiro(a): Técnicas de Limpeza e Arrumação exclusivas para pessoas com deficiência (PcD). Os interessados devem realizar a pré-inscrição até o dia 19 de março pela internet. As aulas presenciais serão na Faculdade Senac RJ, no Centro, a partir de 26 de março, às terças e quintas-feiras, das 8h às 12h.