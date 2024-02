Cursos vão preparar jovens para trabalhar na área de marketing digital - Reprodução

Cursos vão preparar jovens para trabalhar na área de marketing digitalReprodução

Publicado 23/02/2024 11:15

A Prefeitura do Rio vai oferecer 20 mil vagas para jovens de 15 a 29 anos interessados em atuar no universo das redes sociais como o Instagram e o Facebook. Os cursos fazem parte de uma parceria inédita firmada nesta quinta-feira, 22, com a empresa americana Meta, proprietária das duas redes sociais e do WhatsApp.

O objetivo da parceria é qualificar jovens para o mercado de trabalho e o empreendedorismo. Os cursos serão realizados por meio de uma plataforma desenvolvida para essa finalidade, o Meta Spark. Nela, os jovens terão acesso a conhecimentos sobre marketing digital e realidade aumentada com foco no Instagram, Facebook e Whatsapp. As aulas são gravadas e o aluno pode acessar quando quiser.

"A Meta é o Facebook, o Instagram, o Whatsapp. Essa é a área de trabalho do presente, não é nem do futuro. Esses cursos vão permitir que um monte de jovens de comunidades, de áreas mais carentes da cidade tenham oportunidade de emprego. É uma grande oportunidade que a Secretaria da Juventude traz para a nossa molecada", afirmou o prefeito Eduardo Paes, durante cerimônia no Palácio da Cidade.

A plataforma ofertará mais de 100 horas de capacitações para os seguintes cursos: Criação de Startups, Os Softs Silks mais Desejados pelo Mercado – Gestão de Tempo, TechSolutions: programação e solução tecnológicas para o futuro, Mercado de Trabalho: Carreiras da Inovação, Economia, Empreendedorismo e Negócios, Liderança, Marketing e Pitch e Empreendedorismo sustentável: Negócios Sociais. Do total, serão 2,5 mil vagas para cada formação.

Ao término do curso, os alunos serão capazes de criar campanhas de marketing digital eficazes e desenvolver projetos de realidade aumentada, podendo utilizar essas habilidades para iniciar seus próprios negócios ou projetos independentes.

"Esses diversos cursos que a Meta está oferecendo não são a toa. É porque entendemos que existe uma oportunidade de vocês mostrarem a cultura, religião, o seu bairro e poder trabalhar também. Você pode mostrar toda a sua vida. E o que acontece quando você faz isso? Um monte de gente pode ver o que você está fazendo e aí muita gente consegue fazer negócio. Ou seja, é emprego, renda, mudança social em todos os territórios do Rio de Janeiro. Nesses cursos vocês vão aprender a fazer seu currículo, vender seu trabalho e ainda fabricar coisas maravilhosas com o celular, o computador. Isso vai mudar a realidade da sua vida", destacou o gerente de políticas públicas para América Latina da Meta, Mário Cézar Vilhena.