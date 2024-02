Varejo farmacêutico movimentou R$ 199,1 bilhões em 2023 - Reprodução

Publicado 23/02/2024 12:07 | Atualizado 23/02/2024 12:39

A auditora do varejo farmacêutico IQVIA apresentou recentemente os dados do fechamento desse mercado em 2023. Segundo o levantamento, o país fechou a ano passado com um crescimento do faturamento de 8,15% em relação ao ano anterior. Isso representa uma movimentação de R$ 199,1 bilhões.



No segmento da Federação Brasileira das Redes Associativistas e Independentes de Farmácias (Febrafar), o faturamento cresceu no período 12%, movimentando R$ 30,45 bilhões — alta maior que o registrado por outros agrupamentos. Atualmente Febrafar conta com 67 redes associadas, representando 15.208 lojas.



Para 2024, segundo o presidente da Febrafar, Edison Tamascia, a previsão é de um cenário de estabilidade, sem um crescimento expressivo acima da média deste ano. Por isso a importância dos empresários do setor estarem cada vez mais capacitados.



“Estamos passando por uma significativa transformação no comportamento do consumidor, nos meios e formas de compra e na concorrência, impulsionada por um processo acelerado de digitalização. Nesse ponto, observa-se que apenas alguns grupos conseguem aderir a essa transformação. Sendo que parte do varejo, mesmo que quisesse, não tem disponibilidade de ferramentas e sistemas, e quando encontram são inacessíveis no ponto de vista de preço”, explica.