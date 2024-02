Em apenas uma semana, acessos ao Desenrola via plataforma do Serasa chegaram à marca de 1 milhão - Emil Kalibradov / Unsplash

Publicado 23/02/2024 11:45

Ao meio-dia de quinta-feira, 22, a plataforma Serasa Limpa Nome contabilizou um total de 1,065 milhão de manifestações de interesse das ofertas do programa Desenrola Brasil. O número representa uma marca significativa, pois a parceria do programa com os birôs de crédito foi selada justamente para ampliar o acesso à iniciativa de renegociação de dívidas do Ministério da Fazenda.

Desde o dia 15, todos os consumidores que têm direito aos benefícios do Desenrola podem acessar a plataforma do programa a partir dos canais digitais da Serasa. Por meio do aplicativo ou site da empresa, é possível acessar a página oficial do programa e consultar as dívidas e condições de pagamento com descontos especiais de até 96% do valor da dívida, bem como parcelamentos que podem chegar a até 60 vezes (com juros de 1,99% ao mês).