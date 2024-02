Rio: 68 grandes eventos devem injetar R$ 2,3 bilhões na economia local - Divulgação Rio Open

Rio: 68 grandes eventos devem injetar R$ 2,3 bilhões na economia localDivulgação Rio Open

Publicado 23/02/2024 16:07

Rio - Passado o carnaval, que atraiu 8 milhões de visitantes para a cidade, o Visit Rio Convention Bureau já volta as atenções para outros eventos previstos para o ano. Levantamento da entidade aponta que 68 grandes eventos, como festivais de música, congressos, feiras e competições esportivas, devem injetar R 2,3 bilhões (US 467,2 milhões) na economia local e arrecadar R$ 117 milhões de ISS (Imposto Sobre Serviços) para o município.

E a primeira atração desta lista já começou. O Rio Open, no Jockey Club, que vai até domingo (25), tem receita estimada de R$ 365 milhões (US 73,1 milhões). Esse cálculo leva em consideração o gasto médio do visitante com hospedagem, alimentação, transporte e atrativos. A arrecadação com ISS deve chegar a R$ 18 milhões.

O levantamento ainda projeta um aumento de 25% no calendário de eventos deste ano em comparação ao de 2023. "O Rio teve um carnaval com números extraordinários, no entanto, é importante ressaltar que a cidade vai muito além da folia, apresentando um calendário repleto de eventos. Este ano, em particular, a realização do encontro dos líderes do G20 na cidade trouxe uma visibilidade adicional ao nosso destino, somando ao impacto do trabalho de promoção já realizado por nós e outros órgãos do setor. Esses fatores, sem dúvida, contribuem para a ampliação de um calendário ainda mais diversificado." disse o presidente-executivo do Visit Rio, Carlos Werneck.

Entre os festivais de música, o inédito I Wanna Be Tour, inaugura a lista, em março. Em julho, a Marina da Glória abre suas portas para o Festival de Inverno, com a expectativa de atrair 60 mil pessoas. Já em setembro, a cidade recebe novamente o grandioso Rock in Rio, esperando a participação de 700 mil participantes. Este ano também ocorre a segunda edição do Web Summit, em maio, considerado o maior evento de tecnologia e inovação do mundo. A cidade oferece ainda uma variedade de eventos para os entusiastas do esporte, como a Maratona do Rio de Janeiro, a Asics Golden Run e o tradicional Rei e Rainha do Mar.